PALERMO – Un uomo morto e tre feriti, in via Messina Marine a Palermo, nello scontro poco dopo le 14 tra un autobus e due auto. L’impatto nel tratto del litorale della Bandita è stato violentissimo. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi. Nell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Questi ultimi hanno trasportato i feriti in ospedale. La vittima è deceduta in ambulanza poco prima di giungere all’ospedale Buccheri La Ferla. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente effettuata grazie ad alcune testimonianze, lo scontro sarebbe stato causato da un sorpasso azzardato compiuto da una delle due auto coinvolte, una Golf e una Fiat 600, oltre all’autobus dell’Amat.