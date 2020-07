Secondo i dati forniti dall’Asp di Enna sono 1247 i tamponi da processare in tutta provincia a fronte di 301 positivi e 2748 tamponi effettuati. Attese di oltre 20 giorni nonostante sia stato aperto un laboratorio per i tamponi all’ospedale Chiello di Piazza Armerina, che però, processa solo gli esami degli operatori sanitari e dei pazienti di Enna. “Con l’arrivo di un congruo numero di tamponi e il convenzionamento con 4 lavoratori di Catania é stato possibile sbloccare la vicenda dei tamponi” dice in una nota la direzione dell’Asp. Secondo l’Asp la convenzione con i laboratori di Catania permetterà di processare almeno 250 tamponi al giorno così da smaltire l’arretrato che si è accumulato.

Da settimane, infatti, ci sono centinaia di persone bloccate a casa nell’attesa di conoscere la positività o meno, o in ospedale in attesa del doppio tampone che ne confermi la guarigione. Intanto sulla sanità ennese, con a capo il manager Francesco Iudica , che ieri, dopo la nomina da parte dell’assessore alla Sanità , Razza, di due commissioni, una d’inchiesta e una di lavoro, si era dimesso per poi congelare le sue dimissioni, pesano tre inchieste della Procura di Enna. Una per epidemia colposa, relativa al trasferimento di una paziente positiva, alla quale però non è stato fatto alcun tampone, dall’ospedale Umberto I di Enna al Chiello di Piazza Armerina, dove poi la donna é morta, un’altra per presunte negligenze del personale sanitario nella gestione dell’emergenza e la terza a seguito di un esposto presentato dagli operatori del pronto soccorso, costretti nella prima fase della pandemia a lavorare senza dispositivi di sicurezza. Epidemia colposa e omicidio colposo é l’ipotesi di reato della Procura, invece sulla gestione dell’emergenza all’Oasi di Troina, che oggi registra 167 positivi tra i pazienti e 65 tra gli operatori. Anche lì sono attesi, ancora, il risultato di oltre 150 tamponi.

