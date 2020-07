“Il comitato tecnico-scientifico non è chiamato ad assumere decisioni al posto della politica, ma è chiamato ad accompagnare le scelte che si assumeranno con le condotte da portare avanti”. Così l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, rispondendo ai parlamentari durante la seduta sulle misure adottate dal governo Musumeci in materia sanitaria ed economica. “Il premier Conte ha chiesto alle Regioni di condividere con i ministeri competenti eventuali scelte di anticipare riaperture di attività. Valutiamo l’ipotesi che lo Stato propenda di andare oltre al 3 maggio, mentre la nostra posizione è che non si può andare oltre a quella data, perché in Sicilia ci troviamo in una condizione epidemiologica diversa da quella di altre regioni. Ecco perché nel pomeriggio il presidente Musumeci incontra il comitato tecnico-scientifico regionale”.