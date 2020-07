PALERMO – Salgono a 12 le vittime per coronavirus ospiti della Rsa Villa delle Palme a Villafrati, il paese del palermitano dichiarato “zona rossa” dal presidente della Regione Musumeci. Una donna di 88 anni è morta ieri sera. nel Covid Hospital di Partinico, dove era ricoverata da alcuni giorni. Nella Rsa sono stati registrati complessivamente 74 casi di persone positive al Coronavirus, 60 tra gli anziani ospiti (12 dei quali deceduti) e 24 tra gli operatori della struttura. Intanto sono stati trasferiti nella notte a Partinico anche tre ex ricoverati della clinica Villa Maria Eleonora che da alcuni giorni erano ospitati al Covid hotel San Paolo Palace. Le loro condizioni non erano compatibili con la degenza nell’albergo.

