“E’ vero che molti erano assenti quando l’Italia ha avuto bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia. L’Unione europea ora deve presentare una scusa sentita all’Italia, e lo fa. Ma le scuse valgono solo se si cambia comportamento. C’è voluto molto tempo perché tutti capissero che dobbiamo proteggerci a vicenda. Ma ora l’Ue è il cuore pulsante dell’Europa”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Parlamento europeo.

Poi ha aggiunto: “Abbiate coraggio di difendere l’Unione europea. Perché questa nostra Unione ci porterà oltre la crisi”.

Infine i passaggi sui temi economici: “Il bilancio pluriennale europeo sarà la guida della ripresa. Sarà diverso da quanto immaginato. Ne useremo la potenza per fare leva per investimenti massicci che servono per far ripartire la nostra economia ed il mercato interno dopo il coronavirus. Anticiperemo fondi con un front loading per partire subito con gli investimenti”.