Maria e i suoi cinque figli

PALERMO– Maria con i suoi cinque figli che non riesce a sfamare. E non ha ancora quarant’anni. Sono tutti con lei. Sono le bocche che deve sfamare e i cuori che deve proteggere con il suo grande cuore di mamma e non sa da che parte sbattere la testa.

Lavorava come donna delle pulizie, Maria, che abita in un basso nel cuore profondo di Palermo, quello che nessuno conosce e che viene sfiorato da qualcuno solo se ci sono elezioni in vista. Arriva il coronavirus. Tutto chiuso. Anche le case dei benestanti. Niente più casa, niente più donna delle pulizie.

E come farà Maria? Lei è molto credente, prega, va in chiesa. I cinque figli non mangiano soltanto, crescono, diventano grandi. Qualcuno cerca di dare una mano. Nella povertà c’è spesso generosità. Maria ha incontrato sulla sua strada i volontari della Comunità di Sant’Egidio che le procurano la spesa, l’aiutano, cercano di sostenerla, come fanno con altre persone e con altre famiglie che non sanno più dove sbattere la testa.

Come quella ragazza che vive con una parente disabile e dice ai volontari: “Non venite, non esponetevi”. Sono generosi, i poveri.

Così Maria sopravvive con i suoi ragazzi. L’altra sera voleva abbracciare i volontari per la felicità del pane e della pasta. Loro, cortesemente, hanno mimato un no dietro le mascherine. Non si può, c’è il coronavirus. Ma l’amore a distanza funziona lo stesso.