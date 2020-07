PALERMO – “La Sicilia ha un’economia in ginocchio: era già un’economia fragile e il coronavirus è stato un colpo di grazia”. Così il governatore Nello Musumeci, intervenendo a ‘Mi manda Raitre’. Il presidente della Regione ha poi parlato del turismo, “un settore che nel 2019 vedeva la Sicilia ai primi posti fra le regioni del Sud”: per il governatore “dopo l’epidemia sarà possibile lanciare l’idea della ‘Sicilia sicura’ e dire ai turisti ‘venite in Sicilia'”. Un messaggio che Musumeci ha rivolto anche agli stessi siciliani: “Restate qui a fare le vostre vacanze. Sono convinto – ha aggiunto – che negli ultimi mesi dell’anno potremo recuperare, anche perché qui si può fare turismo anche in autunno e in inverno”. E allargando lo sguardo agli interventi per le imprese, il governatore ha concluso: “Abbiamo messo a punto un piano emergenziale e di ricostruzione economica da 1,5 miliardi. Sono convinto che il turismo e l’agricoltura di qualità potranno essere settori importanti per la fase di recupero”.

(DIRE)