E' successo in via Lancia di Brolo. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale

PALERMO – Quarto grave incidente nel giro di poche ore nel capoluogo siciliano. Nel tardo pomeriggio un uomo è rimasto gravemente ferito in via Lancia di Brolo, nella zona della Noce, dopo aver perso il controllo ed essersi schiantato contro le auto in sosta.

Una carambola in cui sono state danneggiate ben quindici macchine parcheggiate lungo il marciapiede. Il conducente dalla Fiat Panda uscita fuori strada è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale con codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi.

