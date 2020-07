PALERMO – E’ stata abbandonata a Palermo, in via Pietro Bonanno, nel tardo pomeriggio di ieri, una tuta in ‘tyvek’ sporca verosimilmente di sangue e poco distante un paio di guanti monouso. La denuncia è di Natalia Re, responsabile delle relazioni esterne di ‘Ugri-Servizi per l’ambiente’, società che si occupa di smaltimento di rifiuti speciali anche per conto dell’Asp di Palermo che ha sollecitato l’intervento urgente di rimozione. “Quanto accaduto è un fatto gravissimo, non solo un reato, ma un atto moralmente deprecabile – spiega Re – considerata la fase di emergenza sanitaria da Coronavirus -. I nostri operatori sono intervenuti fuori dal servizio, a titolo gratuito, dopo che avevano terminato il proprio orario di lavoro, recuperando il rifiuto pericoloso. La salute è un bene che va tutelato e in periodo come quello che stiamo vivendo è impensabile che ci siano comportamenti così irresponsabili. Ci auguriamo che l’Asp Palermo denunci quanto accaduto”, conclude.

