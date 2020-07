PALERMO – Arriva a sorpresa l’elezione del nuovo presidente della commissione Urbanistica di Sala delle Lapidi, rimasta senza guida dopo le dimissioni del consigliere Pd Giovanni Lo Cascio, coinvolto in un’inchiesta sull’edilizia: si tratta di Mimmo Russo di Fratelli d’Italia. Da giorni, infatti, le forze politiche erano alle prese con un difficile risiko per la composizione delle commissioni e si prevedeva un rimescolamento delle caselle che toccano ai vari partiti.

Oggi invece la commissione, in cui la maggioranza ha solo due componenti su sette, è andata dritta al punto con due candidature: Mimmo Russo di Fratelli d’Italia e l’ex M5s Giulia Argiroffi. A spuntarla è stato il primo con tre voti, due quelli andata alla Argiroffi (che è poi stata eletta vice), due le schede bianche. A bocca asciutta la maggioranza, che pure mirava a mantenere la presidenza di una commissione ritenuta strategica in vista del nuovo Piano regolatore.

“L’elezione, oggi, del Consigliere Mimmo Russo come presidente della Commissione urbanistica e di Giulia Argiroffi come vicepresidente, rappresenta la corretta fotografia della situazione attuale. Da due anni, la maggioranza non è più tale a causa dei cambi di schieramento, ed i consiglieri di maggioranza sono solo due su sette”. Lo dicono i consiglieri comunali di Sinistra Comune Barbara Evola e Fausto Melluso. “Sinistra Comune rappresenta con forza, in primo luogo alla maggioranza, la necessità di riequilibrare l’assetto politico, come normalmente avviene a metà mandato, per “riprendersi” una commissione importante e strategica per il futuro della nostra città. Esprimiamo grande disappunto per non essere riusciti a creare una convergenza sufficiente. Pensiamo sia una scelta miope, perché sarebbe stato importante assumersi la responsabilità politica della direzione della Commissione. Con la schiena dritta e gli occhi aperti confermiamo a tutti il nostro impegno: proseguiremo come in passato anche in II Commissione a lavorare nell’esclusivo interesse della città. Agli eletti vanno i nostri istituzionali auguri di buon lavoro.”