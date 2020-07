In arrivo ‘Immuni’, l’app italiana per il tracciamento del contagio del coronavirus. Il Governo “sta accelerando” e la scelta dovrebbe essere formalizzata a breve dopo il passaggio attraverso la task force di Vittorio Colao, che si riunisce oggi, e la firma del contratto da parte del Commissario Domenico Arcuri. Il sistema dovrebbe essere testato prima in alcune regioni pilota per poi estendersi a tutta Italia. L’applicazione permetterà di tenere traccia dei contatti avuta da una persona: nel caso in cui risulti contagiata, tutte le persone con cui è stata in contatto ravvicinato saranno avvisate in tempi brevi.. La comunicazione, logicamente, arriverà solamente alle persone che hanno installato l’app, installazione che non è obbligatoria, ma volontaria. Secondo i dati rilasciati dal Ministro dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione, affinché risulti essere efficace deve essere installata almeno dal 60% della popolazione.