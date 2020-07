PALERMO – A Cefalù (Pa) è vietato sperimentare e installare apparati per la tecnologia 5G. Lo prevede un’ordinanza del sindaco Rosario Lapunzina che introduce il divieto “in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer”. “La decisione che ho assunto in linea con quanto deciso da altri sindaci – dice Lapunzina – prende le mosse dalla constatazione che le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema”.

(ANSA).