La finale di Champions League a Istanbul il 29 agosto, quella di Europa League a Danzica tre giorni dopo, il 1° settembre: questa è l’ultima ipotesi alla quale i vertici della Uefa starebbero lavorando. Ieri l’Uefa ha annunciato per la prossima settimana un doppio appuntamento decisionale: martedì una riunione con le 55 federazioni, giovedì l’esecutivo chiamato a dire una parola su campionati e coppe. Tutto è legato alla fine dei campionati nazionali: la Fifa ha chiarito che la stagione non finirà finché non saranno completate tutte le competizioni.