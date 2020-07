PALERMO – È morto alcuni giorni fa Gianni Lapis. Aveva 77 anni. Era ricoverato da alcune settimane nel reparto di Terapia intensiva cardiologica dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Il nome del tributarista e docente universitario è legato agli affari del gas di Vito Ciancimino, l’ex sindaco mafioso di Palermo. Fu lui a gestire la cessione del Gruppo Gas agli spagnoli di Gas Natural. Una operazione da 115 milioni di euro: la metà andò agli eredi di Ezio Brancato, il resto a Gianni Lapis e tramite lui a Massimo Ciancimino, figlio di don Vito.

Nel 2018 Lapis era tornato prima in carcere, a Rebibbia, e poi ai domiciliari per scontare la sua quarta condanna, la più pesante, 6 anni e 5 mesi, per il crac della Sicilcassa. Una condanna che, secondo il suo legale, l’avvocato Franco Messina, ha inciso negativamente sulle sue condizioni di salute.