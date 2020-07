In tempi di Coronavirus e prospettive sulla fase 2, si pensa anche a come potrebbero essere riorganizzate le attività di svago e intrattenimento. E anche il cinema in questo caso. Come ha raccontato Claire Voon su ‘Atlas Obscura’, una valida alternativa potrebbe essere il ritorno dei Drive-in. Il cinema visto dalla propria auto potrebbe essere una valida soluzione per chi volesse uscire di casa per guardare un film. Con i cinema chiusi, e la voglia di uscire dopo le settimane trascorsi in casa e la possibilità di restare al sicuro all’interno della propria automobile, il drive-in potrebbe rappresentare l’alternativa più sicura.

Atlas Obscura ha parlato con il proprietario di un drive-in in Florida che “in pochi giorni ha apportato delle modifiche nel cinema aperto da 72 anni (gestito da lui dal 2011): ha acquistato nuovi imballaggi per gli alimenti, ha isolato i parcheggi per creare zone cuscinetto e ha implementato le linee guida per l’igiene, istruendo i suoi dipendenti. Risultato: i parcheggi con due schermi, mezzi vuoti lo scorso inverno, ora stanno aperti anche nei giorni feriali, accogliendo fino a 200 macchine contemporaneamente”

Anche in Italia ce ne sono alcuni già attivi ancor prima dell’emergenza sanitaria: La trasformazione digitale e le tecnologie a disposizione – si legge sul Corriere.it – renderebbero l’esperienza a prova di virus. Al Bovisa Drive-In di Milano, per esempio, hanno addirittura lo schermo a led al posto del proiettore, quindi possono trasmettere i film anche di giorno, perfetto per portarci i più piccoli. Al Drive-In Garden Movie di San Tammaro (Caserta) c’è posto per 150 macchine.