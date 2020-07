Su 113 pazienti gravi con Covid-19 trattati con il Remdesivir dall’università di Chicago ci sarebbero stati solo due morti, mentre gli altri sarebbero stati dimessi in pochi giorni. Questi i risultati di uno dei test in corso nel mondo sulla terapia riportati dalla rivista Stat, alla base del balzo in borsa delle azioni della Gilead, l’azienda che lo produce. I risultati sono stati dati durante una videoconferenza tra membri dell’università di cui il sito ha ottenuto la registrazione.

“La notizia migliore è che la maggior parte dei nostri pazienti sono già stati dimessi, il che è grandioso – affermerebbe Kathleen Mullane, una specialista dell’università -. Abbiamo avuto solo due morti. E’ sempre difficile trarre conclusioni, perchè il test non include un gruppo trattato con il placebo per una comparazione. Ma di sicuro quando iniziamo il trattamento vediamo la febbre calare. Abbiamo visto persone a cui è stato tolto il ventilatore un giorno dopo aver iniziato la terapia. Quindi in generale i nostri pazienti sono andati molto bene”. al momento, riporta Stat, la Gilead sta conducendo studi sui pazienti gravi con 2400 partecipanti in 152 differenti sedi in tutto il mondo, mentre sui pazienti con Covid-19 moderato i soggetti studiati sono 1600 in 169 paesi.

(ANSA).