PALERMO – Questa mattina si è proceduto all’abbattimento dell’albero che si trova all’interno della Chiesa dello Spasimo. Le operazioni di dismissione sono state realizzate dal personale di Villa e Giardini. Presenti, tra gli altri, l’assessore al Verde, Sergio Marino ed il presidente della Terza Circoscrizione, Paolo Caracausi.

L’abbattimento dello storico albero di Ailanto si è reso necessario dopo le analisi effettuate che ne hanno constatato il rischio “estremo” di crollo, col parere positivo della Sovrintendenza ai Beni Culturali e dopo diverse riunioni cui hanno preso parte tecnici ed esperti dell’Università e rappresentanti delle associazioni ambientaliste, la decisione è stata assunta per il pericolo che l’albero rappresenta per l’incolumità delle persone e per la stabilità della struttura.