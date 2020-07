A maggio le scuole resteranno chiuse. L’ipotesi diventa sempre più concreta. Ci sono ancora troppi rischi per il Coronavirus.

A dirlo la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, in un’intervista sul Corriere della Sera: “Con l’attuale situazione sanitaria si allontana sempre di più la possibilità di riaprire a maggio” e “il governo prenderà a giorni una decisione”.

Anche in caso di promozione per tutti, le pagelle saranno vere. Insomma, i brutti voti resteranno sulla carta. Sula maturità? “Molti studenti mi chiedono un esame in presenza: sarebbe auspicabile, vedremo se si potrà. Escludo l’ipotesi mista: studenti a scuola e professori a casa”. Dunque a scuola si finirà per tornare, si spera, a settembre e “senza doppi turni”