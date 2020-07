Scoperti dalla polizia in giro per la Sicilia

SIRACUSA – Approfittando della primavera stavano facendo un giro della Sicilia in camper. Gli agenti delle volanti hanno sanzionato due coniugi tedeschi che si trovano in vacanza in Sicilia e che, non rispettando le norme dettate dal governo e dal presidente della Regione Sicilia per limitare la diffusione del virus covid 19, stavano facendo un giro turistico dell’Isola.

(ANSA).