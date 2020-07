PALERMO – “Consentire agli esercizi commerciali che producono e vendono prodotti alimentari di effettuare il servizio di consegna a domicilio la domenica e i festivi”. Lo chiede la deputata regionale M5s, Gianina Ciancio, che ha presentato un’interrogazione urgente all’Ars. Ciancio evidenzia come “moltissimi titolari di attività sono allarmati dal perdurare del divieto di consegna a domicilio; la consegna invece produce vantaggi sia economici che sanitari, perché evita gli assembramenti o gli assalti ai supermercati”.

“Per questo non si capisce la logica delle ultime ordinanze del presidente della Regione, che hanno l’effetto combinato di penalizzare immotivatamente e inutilmente bar, ristoranti, pasticcerie, pizzerie e paninerie, mentre nel resto del territorio nazionale continua ad essere permessa la consegna a domicilio in tutti i giorni della settimana – dice Ciancio – La consegna a domicilio in questo momento storico produce solo dei vantaggi, sia per gli esercenti che per i cittadini. Al contrario, vietarlo nei giorni di maggior gettito è inutile e controproducente, oltre ad avvantaggiare solo la grande distribuzione”. “È urgente e necessario – aggiunge la deputata regionale M5s Valentina Palmeri – rivedere questa decisione e regolamentare le consegne a domicilio per garantire la sicurezza pubblica, come ho già chiesto attraverso una mozione”.

(ANSA).