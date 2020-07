In 24 ore 47 contagi e 6 morti

Il numero dei contagi adesso è costante. E quello dei ricoverati, anche nelle terapie intensive, in calo. Numeri confermati anche dal bollettino di oggi che parla di 47 nuovi positivi (ieri erano stati 46).

Primi spiragli per la Sicilia, di fronte all’emergenza Coronavirus. E così, si inizia a parlare di un possibile allentamento del “lockdown” che dovrà passare attraverso la verifica costante del Comitato scientifico regionale riunito in seduta permanente.

Intanto, Musumeci con una nuova ordinanza allenta leggermente le misure restrittive, consentendo, come avevamo chiesto anche dalle pagine di questo giornale, di riaprire alle consegne a domicilio anche durante la domenica e i giorni festivi.

Del resto, emerge con sempre maggiore evidenza l’altra questione, quella economica cioè. Il governo regionale ha inviato all’Ars la propria Finanziaria, quasi esclusivamente dedicata al Covid-19, mentre sono in arrivo i contributi per gli affitti delle famiglie meno abbienti.

Ma non mancano le polemiche, anche sulle scelte dell’esecutivo regionale. Una levata di scudi, ad esempio, è quella nei confronti della scelta del governatore Musumeci di vietare le consegne a domicilio nei giorni festivi e nelle domeniche. Dalle associazioni di categoria a praticamente tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, è arrivata la richiesta di rivedere questo provvedimento.

A incendiare il clima, poi, si aggiunge la questione migranti: gli sbarchi in aumento nelle ultime ore hanno scatenato la reazione di alcune forze politiche, Lega in testa. In queste ore, l’ultimo caso è quello della Aita Mari, giunta vicino alle coste di Trapani e in attesa di far sbarcare 36 migranti. Che potrebbero andare però sulla nave individuata da Musumeci per la quarantena.

Ma sempre da Trapani arriva un timido segnale che fa pensare a un prossimo ritorno alla normalità: Il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli ha disposto la riapertura delle chiese per la preghiera personale dei fedeli.

LA DIRETTA

20.00 La nuova ordinanza di Musumeci

Si puo’ fare jogging vicino casa, i disabili possono fare una breve passeggiata accompagnati sempre vicino all’abitazione, ritornano le consegne a domicilio dei generi alimentari la domenica e nei festivi, si potrà curare l’orto e fare la manutenzione delle campagne soprattutto per attivare misure contro gli incendi, i titolari degli stabilimenti balneari possono cominciare a preparare la stagione estiva sistemando le cabine e pulendo gli arenili. Sono le misure meno restrittive stabilite nella nuova ordinanza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, nell’ambito del contrasto al coronavirus. Rimane invariata l’ ordinanza che blinda l’accesso alla Sicilia. “Per ora è bene che si vada avanti cosi. Ci sarà una corsa in piu’ per attraversare lo Stretto di Messina”, ha detto Musumeci.

17.55 Coronavirus, i numeri in Sicilia

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 18 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 47.715 (+2.543 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.672 (+47), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.171 persone (+32), 305 sono guarite (+9) e 196 decedute (+6).

Degli attuali 2.171 positivi, 568 pazienti (+1) sono ricoverati – di cui 42 in terapia intensiva (-4) – mentre 1.603 (+31) sono in isolamento domiciliare.

17.25 Comune di Palermo: donazioni per 75 mila euro

PALERMO – Sono 248 quelli che hanno effettuato un versamento sul conto corrente attivato appositamente dell’amministrazione comunale di Palermo per l’emergenza coronavirus. La cifra complessiva raccolta è di poco superiore ai 76 mila euro. La donazione più piccola è stata da 3,50 euro, quella più alta 25 mila euro. “Dalla signora che ha donato 3,5 euro agli imprenditori che hanno donato 25 mila euro, mi sembra che questi importi siano lo specchio di una comunità che in tutte le sue componenti e ‘da ciascuno secondo le proprie possibilità’, sta contribuendo ad affrontare l’emergenza”, ha detto il sindaco Leoluca Orlando Di queste somme, circa 75 mila euro sono già stati prelevati per incrementare la disponibilità dei fondi per l’assistenza diretta ai cittadini.

15.12 Uisp: “Bene tamponi a forze dell’ordine”

PALERMO – Il 16 aprile 2020 è stata emanata una circolare dell’assessore alla Salute della Regione siciliana sulle disposizioni in materia di screening epidemiologico. E’ stato riscontrato che tra i casi di contagi nell’Isola, rientrano anche quelli dovuti ai contatti tra le categorie di lavoratori maggiormente esposti e/o dei servizi pubblici essenziali. “La Regione darà finalmente avvio all’effettuazione dei test rapidi sierologici – dice il segretario Regionale dell’Uisp Sicilia, Claudio De Luca – anche nei confronti del personale delle forze dell’ordine. Prendiamo atto positivamente che il presidente della Regione e l’assessore alla Salute abbiano accolto anche l’appello della nostra organizzazione sindacale rispetto alla necessità di effettuare tali importanti test. La strada che si sta intraprendendo di certo è quella giusta, in quanto porre massima attenzione nei confronti di chi è impegnato in prima linea per il contenimento dell’epidemia, rappresenta un fatto importante non solo per la tutela della salute degli operatori di polizia ma per la tutela della salute di tutta quell’utenza che possa entrare in contatto con le forze dell’ordine, evidenziando peraltro che in tale corretta direzione si erano già mosse anche Toscana, Liguria e Veneto. Chiaramente ci aspettiamo che quanto disposto sulla carta possa avere, in un tempo ragionevolmente breve, la sua concreta applicazione, in quanto non vorremmo che assurde complicanze burocratiche rallentino, irrimediabilmente, un processo che in teoria sembra volgere in modo positivo”.

15.10 Confsal Vigili del fuoco: “Test, bene Regione e Ars”

ENNA – La Confsal-Vigili del Fuoco di Sicilia, “plaude alla decisione dell’assessore regionale alla Salute” che ha disposto “l’uso dei test sierologici e quantitativi per i pompieri che assieme alle forze armate e di polizia e i sanitari sono impegnati in prima linea a fronteggiare il Covid-19”. “Ci sentiamo in dovere – scrive in una nota il segretario regionale Vincenzo Catalano – di ringraziare la politica regionale che ha risposto positivamente alle segnalazioni ed agli appelli lanciati e recepiti coralmente in tempi celeri”. “Esprimiamo sentimenti di gratitudine – aggiunge – nei confronti del deputato Mario Caputo che per primo ha fatto proprie le richieste pervenute dal sindacato dei vigili del fuoco presentando lo scorso 6 aprile uno specifico ordine del giorno, votato all’ unanimità dal parlamento regionale. Una paritetica menzione vogliamo esprimerla al presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, al presidente della Regione, Nello Musumeci, all’assessore alla Salute, Ruggero Razza, e al Direttore del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, dottoressa Di Liberti, che hanno trasformato in direttive i corali appelli pervenuti in queste settimane”. ” Ringraziamo anche – osserva il sindacalista – quanti sono stati attenti alle categorie maggiormente esposte ai rischi di contagio ed hanno manifestato vicinanza nel dolore per la perdita del collega Giuseppe Coco e degli altri tre fratelli vigili del fuoco deceduti in questi giorni. Siamo forti assertori dell’unione d’intenti perché è l’unica arma in grado di determinare risultati efficaci e rapidi. Risultati ed efficacia cui, proprio in questo momento, ne abbiamo un gran bisogno quale arma efficace per sconfiggere questa dura battaglia per il bene della collettività”.

14.30 Uil: “Stretto, poche corse e troppi assembramenti”

“L’estrema esiguità delle corse delle navi traghetto nello stretto di Messina, ridotte da 78 a sole 8 giornaliere, sta trasformando quella che sembrava la soluzione del problema in un serissimo elemento di crisi coniugato ad enormi rischi per la salute pubblica: gli assembramenti e il caos che giornalmente caratterizzano gli imbarcaderi di Messina e Villa S.G. non sono più tollerabili”. Lo hanno dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Pippo Calapai, Segretario generale Uil Fpl di Messina. “E’ del tutto evidente – prosegue la nota – che l’assoluta ed oggettiva insufficienza delle corse delle navi traghetto non permette il trasporto dei tantissimi pendolari dello stretto, in primis dei numerosi operatori della sanità, che quotidianamente si devono spostare tra le due sponde e che non possono essere considerati carne da macello”.

12.05 Disinfettante non a norma: sequestrato

I finanzieri hanno sequestrato 124 flaconi di gel disinfettante in un supermercato di Partinico (Pa) venduto senza le informazioni minime previste dal codice di consumo. Nel corso delle indagini in magazzino sono stati trovati altri flaconi non a norma pronti per essere venduti. Per il titolare del supermercato, R.A. di 44 anni è scattata la segnalazione alla camera di commercio e rischia una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 25.823 euro.

11.45 Il vescovo di Caltagirone sta meglio

Migliorano le condizioni del vescovo di Caltagirone, Calogero Peri, ricoverato all’ospedale Gravina dopo essere risultato positivo al Covid-19. “Il presule è sereno – dice il direttore di Malattie Infettive, Salvatore Bonfante – e le sue condizioni cliniche sono buone. Anche il quadro radiologico e gli indici di flogosi indicano un chiaro miglioramento. Inoltre, respira autonomamente senza apporto di ossigeno”. La notizia del contagio era stata data lo scorso 3 aprile con una nota nella quale si precisava che le condizioni di salute del vescovo erano stabili. “I miglioramenti ci sono – afferma mons. Peri in un messaggio alla Diocesi – ma bisogna avere pazienza e sapere aspettare che a poco a poco la salute ritorni. Grazie del vostro affetto e della vostra preghiera che ricambio ad ognuno personalmente. Vi abbraccio e continuiamo a pregare e sperare. Cercate di non ammalarvi, non è una passeggiata”. Intanto, trascorsi i 14 giorni previsti, i suoi collaboratori hanno concluso l’isolamento preventivo.