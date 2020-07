Lentini e i ristoratori cinesi

La comunità cinese a Palermo continua a rispondere all’emergenza Coronavirus in Sicilia. In questo caso, l’intervento è frutto di una iniziativa portata avanti dal deputato regionale all’Ars di Fratelli d’Italia, Totò Lentini.

La “Gohan Group”, che opera nel settore della ristorazione a Palermo, ha donato infatti 1.000 mascherine per il personale dell’Assemblea Regionale Siciliana, consegnate al Presidente Gianfranco Miccichè, 1.000 alla Società Regionale Riscossione Sicilia, 2.000 per i dipendenti AMAT Azienda Trasporti Palermo, 1.000 alla società PFE per il personale che svolge attività di sanificazione negli ospedali e negli ambulatori medici dell’ASP Palermo, all’ospedale civico, 1.000 alla Associazione Nazionale volontari Vigili del Fuoco, 1.000 sono stati donate, tramite i Caf e la delegazione municipale del quartiere di Boccadifalco che si occuperanno di distribuirle ai residenti meno abbienti, 100 mascherine sono state donate alla residenza per anziani “Villa Rosalba” dello stesso quartiere.

“Ho ritenuto doveroso prodigarmi per il personale delle aziende e imprese che non avevano ricevuto alcun sistema di protezione personale – dichiara Lentini – non è pensabile esporre a rischio i tanti lavoratori che più interloquiscono con l’esterno”