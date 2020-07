Il finanziere santagatese Salvatore Mancuso è morto oggi a causa di un male incurabile. Il fondatore del Fondo Equinox. “Ciao fratellone, un destino infame ti ha strappato alla vita. Hai dato luce e gioia alla mia vita. Sei stato il mio faro, la mia guida. Sei stato immenso”. Così in un post su facebook ne ha annunciato la scomparsa il fratello Bruno Mancuso, sindaco di Sant’Agata Militello.

Grande innamorato della Sicilia, Mancuso era stato protagonista di una straordinaria ascesa nel mondo della finanza internazionale. La sua carriera era cominciata in Sicilcassa, Fu anche per breve tempo presidente del Banco di Sicilia. Da anni protagonista della finanza internazionale, il suo fondo lussemburghese ha realizzato importanti acquisizioni. Da tantissimi anni viveva tra Milano e il Lussembrugo ma non aveva mai reciso il suo legame con l’amatissima Sicilia e con la sua Sant’Agata, dove conservava il suo buen retiro in cui si rifugiava spesso circondandosi degli amici di sempre e trascorrendo il suo tempo con i pescatori del luogo. Ironico, elegante, amante della bellezza, Mancuso è stato anche protagonista di una delle prime copertine del mensile I love Sicilia.