“Lombardia, in due mesi 5 volte i morti della guerra”

In due mesi morte in Lombardia più di 11mila persone, cinque volte più di quelle che morirono in cinque anni a Milano per le bombe della seconda guerra mondiale. Lo ha detto il commissario Arcuri. L’Oms mette in guardia: inevitabili nuovi focolai anche dopo la riapertura. Ok alle mascherine in tessuto, soprattutto in negozi di alimentari, centri commerciali o mezzi pubblici. I dati della Protezione civile: 107.771 malati, 809 in più. In tutto 23.227 le vittime, con un incremento di 482. In Lombardia il 94% dei contagi.