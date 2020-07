IN PROVINCIA DI PALERMO

PALERMO – E’ morto a 48 anni il parroco della chiesa di San Nicola di Bari a San Nicola l’Arena a Trabia (Pa)e cappellano dei vigili del fuoco del comando provinciale Padre Domenico Arnone. Era molto amato e apprezzato nella piccola comunità della frazione di Trabia, dai tanti pompieri del comando provinciale di Palermo e da tantissimi fedeli che lo seguivano nel cammino spirituale. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di salvarlo in tutti i modi, ma non c’è stato nulla da fare e non è rimasto che constatare il decesso. Don Domenico Arnone era stato ordinato presbitero dal cardinale Salvatore De Giorgi, il 28 giugno 2005 e successivamente nominato Vicario Parrocchiale della Parrocchia Maria SS. Assunta della Cattedrale di Palermo e dal 20 ottobre 2009, parroco di San Nicola di Bari. Da dieci anni era cappellano dei vigili del fuoco.

(ANSA).