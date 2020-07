PALERMO – La Polizia di Stato ha arrestato P.S., 19enne della Zisa, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti in abiti civili hanno perlustrato le strade del quartiere ed hanno sorpreso, in via Lancia di Brolo, il giovane fermo per strada. Non appena il 19enne ha compreso che i due erano poliziotti ha cercato di fuggire, ma è statp bloccato e trovato con addosso una dose di cocaina e 180 euro. A breve distanza, nascosti nei pressi delle ruote anteriori di una vettura parcheggiata, sono state trovate 6 dosi di marijuana. Il giovane che ha aveva già l’obbligo di dimora è stato arrestato.

