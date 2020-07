RAGUSA – Un autocarro carico di piantine in vaso è finito in una scarpata nella strada provinciale che Ragusa porta a Santa Croce Camerina sotto il cavalcavia della strada ferrata Siracusa-Gela. Secondo i primi rilievi sarebbe stato un incidente autonomo. Il conducente dell’autocarro è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni sono gravi. Al momento la strada è stata chiusa. Sul posto la Polizia provinciale per i rilievi e i vigili del fuoco per rimuovere dalla scarpata il pesante mezzo.(ANSA).