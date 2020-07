Quando ripartiranno Champions League ed Europa League?

Si lavora per stilare un calendario. Secondo alcune indiscrezioni la più importante competizione europea dovrebbe ripartire il 7/8 agosto. Restano da giocare alcune partite degli ottavi di finale. Ad esempio devono ancora scendere in campo la Juventus contro il Lione e il Napoli contro Barcellona. Già qualificata l’Atalanta.

Le semifinali si giocherebbero il 21/22 agosto mentre la finale si disputerebbe il 29 agosto ad Istanbul.

Per l’Europa League il 2/3 agosto in campo Inter e Roma contro Getafe e Siviglia. Quarti di finale il 10 e il 13 agosto, semifinali fissate il 17 e 20 agosto. Finale il 27 agosto a a Danzica in Polonia.