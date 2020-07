Per l'ufficio Sviluppo e consulenza alle imprese

PALERMO – L’Irfis potenzia i servizi per il credito agevolato alle imprese e assume dirigenti. E’ stato pubblicato il bando per la selezione di un responsabile della funzione di controllo dei rischi, un quadro direttivo da inserire nell’ufficio sviluppo e consulenza finanziaria alle imprese, un quadro direttivo da inserire nell’area crediti, un quadro direttivo da inserire nell’amministrazione. Saranno tutti assunti con contratto a tempo indeterminato. I bandi con i requisiti necessari per partecipare alla selezione sono disponibil sul portale dell’istituto www.irfis.it.

