La cancelliera tedesca Angela Merkel esorta il governo cinese alla massima trasparenza sulla genesi del nuovo Coronavirus. «Più la Cina rende conto in modo trasparente della genesi del virus – ha dichiarato in conferenza stampa – meglio sarà per tutti sul pianeta» allo scopo di «trarne degli insegnamenti». Sospetti sull’origine del Covid-19 sono stati adombrati negli Stati Uniti.