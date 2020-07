Una bambina di cinque anni è morta nel Michigan dopo aver contratto il coronavirus Covid-19. Ne dà notizia The Detroit News. La bambina, Skylar Herbert, era risultata positiva a marzo ed è spirata dopo due settimane in cui è stata attaccata a un ventilatore. Aveva sviluppato una encefalite, una rara complicazione del virus.

Gli Stati Uniti hanno registrato in 24 ore altri 1.997 decessi legati al coronavirus, per un totale di 40.661. Oltre 69mila invece finora i guariti. Il presidente Donald Trump parla di “costanti progressi nella guerra” alla malattia. Oggi il presidente si collegherà con i governatori, mentre proseguono le proteste contro i lockdown in diversi stati tra cui quello di Washington.