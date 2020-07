Per la prima volta oggi in Italia è diminuito il numero dei pazienti attualmente ammalati di Covid-19. Lo ha reso noto la Protezione civile. Dati contenuti anche in Sicilia, con una quarantina di casi accertati nelle ultime 24 ore. A Napoli oggi zero contagi. Al Sud la situazione della pandemia appare sempre più sotto controllo, ma oggi il governatore della Lombardia Fontana si è espresso contro l’ipotesi di riaperture differenziate per regioni. Secondo l’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane, le regioni del Nord saranno le ultime ad arrivare ai contagi zero. In Sicilia, secondo queste proiezioni si dovrebbe arrivare all’azzeramento dei contagi il 30 aprile.

Ieri, il Papa ha telefonato al sindaco di Siracusa Francesco Italia, dicendogli che prega per la città aretusea. Lo ha rivelato lo stesso primo cittadino. In Sicilia c’è attesa per la finanziaria regionale che sarà approvata entro la fine del mese all’Ars. Oggi i sindacati hanno avanzato le loro richieste.

Negli Stati Uniti ha commosso la notizia della morte di una bambina di cinque anni del Michigan contagiata dal Covid-19. I n Germania, la cancelliera Angela Merkel ha chiesto chiarezza alla Cina sulla genesi del Coronavirus.