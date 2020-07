Coronavirus, perché

Perché la curva dei morti per Coronavirus in Italia scende più lentamente? Perché sono ancora tante le vittime di Covid? Se lo domanda il ‘Corriere della sera’ che, in un articolo più ampio, (LEGGI QUI), anche sul punto interroga l’amministratore delegato del Centro medico Santagostino Luca Foresti, esperto di sanità, fisico e matematico. “Al momento —dice Foresti — non lo sappiamo con certezza: però abbiamo alcune ipotesi. Una è che nonostante il blocco continuino a esserci contagi significativi: tra familiari, perché i positivi rimangono per lo più a casa; o negli ospedali, perché non si fanno abbastanza tamponi agli operatori sanitari asintomatici, che quindi se infetti possono contagiare i pazienti; o infine tra le persone che hanno interazioni sociali perché vanno a lavorare o escono a fare la spesa”.