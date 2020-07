L'associazione avvia una raccolta fondi per aiutare chi non può fare la spesa

PALERMO – “Adottare” le famiglie più in difficoltà, aiutandole a fare la spesa e a superare così l’emergenza alimentare dovuta alla crisi per il Coronavirus. E’ questa l’iniziativa di Portofranco Palermo, un’associazione di volontari nata come centro di aiuto gratuito allo studio di ragazze e ragazzi delle scuole superiori in difficoltà che, nel bel mezzo del Covid-19, ha deciso di andare in soccorso di chi è più in difficoltà.

Grazie alla collaborazione con l’Eurospar di via Eugenio l’Emiro, infatti, l’associazione assiste 15 famiglie ogni settimana grazie ai contributi e al lavoro dei volontari, acquistando beni alimentari di prima necessità. “All’inizio di ogni settimana viene versata la somma necessaria, con bonifico al supermercato, in base alla lista che viene concordata con la famiglia attraverso un contatto telefonico e predisposta dai volontari di Portofranco – spiega l’associazione – Il supermercato, infine, prepara e consegna a domicilio i prodotti, senza spese di consegna, e fa pervenire gli scontrini a Portofranco”.

“Portofranco adotta una famiglia” ha riscosso un immediato successo: in appena un mese l’associazione ha raccolto quasi 4 mila euro aiutando 15 famiglie, cinque in più rispetto a quelle preventivate, e si ripromette di continuare anche nelle prossime settimane. Sul sito dell’associazione (https://portofrancopa.wixsite.com/social/adotta-una-famiglia) le indicazioni per contribuire.