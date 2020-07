TEL AVIV – Israele questa mattina alle 10 (ora locale) si è fermata al suono della sirene – lungo due minuti – che ha commemorato i 6 milioni di ebrei uccisi durante la Shoah dai nazisti e dai loro alleati. Ovunque fossero, gli israeliani si sono alzati in silenzio chinando il capo in rispetto e memoria. Molte le persone che – chiuse a casa per le restrizioni imposte dalla lotta al coronavirus – sono apparse ai balconi e sulle terrazze. Auto private e servizi pubblici – scarsi sulle strade per le misure contro la malattia – si sono fermati e i passeggeri sono scesi dai veicoli mettendosi sull’attenti. Lo riporta il sito dell’Ansa.