I 94 anni di Elisabetta

La regina Elisabetta II compie oggi 94 anni. La sovrana del Regno Unito fu incoronata a 26 anni nell’abazia di Westmintser. Quest’anno niente parata militare e neppure colpi di cannone, verrà mantenuto un basso profilo per via della pandemia in corso, su esplicita richiesta della sovrana.vNon ci saranno nemmeno visite da parte dei membri della sua famiglia, in isolamento nelle loro residenze, ma figli e nipoti (e pronipoti) faranno gli auguri con videochiamate.