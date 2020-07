L’Organizzazione mondiale della sanità ha ribadito oggi che non esistono prove a sostegno della tesi che il Covid19 sia stato creato in laboratorio. Tutte le prove attualmente disponibili, spiega l’Oms, fanno pensare a un’origine animale del Coronavirus partito dalla Cina. Ieri la cancelliera tedesca Angela Merkel aveva chiesto a Pechino “trasparenza” sull’origine del virus. E oggi la Cina ha risposto con il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang: «La Cina ha sempre rafforzato la cooperazione internazionale sulla prevenzione epidemiologica in modo aperto, trasparente e responsabile», ha detto. Geng, in conferenza stampa, ha aggiunto che Cina e Germania hanno tenuto una stretta comunicazione sul lavoro di prevenzione e di controllo contro il virus, condividendo informazioni ed esperienze tra loro. Sull’origine del virus, Geng ha affermato che la Cina ha sottolineato molte volte che si tratta di un problema scientifico che dovrebbe essere studiato da scienziati e professionisti.