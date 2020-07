Intervento dei poliziotti in viale Strasburgo. Era andata a compare dei medicinali

PALERMO – Doveva comprare i medicinali per il marito. Ha trovato la farmacia chiusa, ma non si è persa d’animo. Un piccolo gesto che diventa un’impresa, se si hanno 84 anni e si zoppica per gli acciacchi della vecchia.

I poliziotti della Stradale l’hanno vista camminare sul ciglio della strada in Viale Strasburgo. Gli agenti l’hanno riaccompagnata a casa e sono andati al posto suo in farmacia.

“Due angeli che mi sono venuti in soccorso”, ha detto commossa la donna.