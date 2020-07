PALERMO – Il Consiglio regionale dell’Anci Sicilia, riunitosi stamattina in videoconferenza, chiede all’unanimità che in condizione di emergenza sanitaria e in conformità a quanto avviene a livello nazionale, anche nella Regione Siciliana si proceda, come nel resto d’Italia, con lo spostamento al prossimo autunno delle elezioni amministrative in programma per il 14 giugno e che interessano 61 dei 390 Comuni dell’Isola. “Lo svolgimento del turno elettorale fra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020, in conformità al a quanto stabilito dal decreto legge del 20 aprile n. 26 consentirebbe – ha detto Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia – anche ai 61 amministratori dei comuni interessati, di affrontare l’emergenza sanitaria e di fronteggiare l’emergenza socio-economica, oggi in corso nella nostre comunità, che potrebbe esplodere con più forza a partire dal 4 maggio. Si tratta di seguire anche in Sicilia un percorso lineare che non legittima alcuna forma di indebito commissariamento”.

