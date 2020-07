PALERMO – L’Assostampa regionale e quella della provincia di Palermo hanno diffuso una nota in merito al funzionamento dei Centri per l’impiego della Sicilia impegnati nel disbrigo delle pratiche sulla Cig in deroga. In particolare il sindacato dei giornalisti fa riferimento a una dichiarazione dell’assessore regionale al Lavoro Antonio Scavone: “notizie di strumentalizzazione – afferma Scavone in una nota – rispetto ad un problema così delicato che riguarda la gente che ha difficoltà non solo ad aspettare un 27 che non arriverà, ma a sfamare la propria famiglia, non sono consentite a nessuno”. “Non è esplicitato a quali notizie e a quale fonte l’assessore faccia riferimento – replica l’Assostampa -. Se fossero notizie diffuse nell’esercizio dell’attività giornalistica (ma anche se non lo fossero) non hanno necessità di alcun consenso da parte della politica. La libertà di espressione non ha questo tipo di limiti. La censura del diritto di cronaca, in particolare, può avvenire solo se viene meno l’utilità, la verità e la forma civile. Altre restrizioni contrastano con l’art. 21 della nostra Costituzione. Piaccia o non piaccia – conclude il sindacato dei giornalisti – così è la libertà di stampa e nessuno, almeno finora per fortuna, ha potuto farci nulla”.(ANSA).