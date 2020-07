Nessuna certificazione sui prodotti venduti in un negozio. L'intervento dei finanzieri a Ragusa

RAGUSA – La Guardia di finanza di Ragusa ha sequestrato all’interno di una ferramenta di Ragusa 3.697 mascherine di protezione del tipo Ffp2 (con valvola), commercializzate senza la certificazione idonea che garantisse la sicurezza del prodotto. Scattati i controlli sulla filiera di approvvigionamento della merce si è scoperto che erano state acquistate su una piattaforma di compravendita online cinese, al prezzo unitario compreso tra i 0,15 centesimi e 1,50 euro e rivendute a 5 euro. Militari della tenenza di Pozzallo hanno sequestrato in una locale farmacia 317 mascherine filtranti del tipo Ffp2 poste in commercio in violazione della disciplina del Codice del consumo.