Più tamponi, trend costante

Il trend è costante. A fronte di un numero di tamponi effettuato di quasi 4 mila (nei giorni scorsi avevano superato quasi sempre i duemila test), raddoppia quello dei contagiati che dai circa 40 dei giorni scorsi passa a 76. Non frena ma non cresce la diffusione del Coronavirus in Sicilia. Ma la buona notizia è data dalla diminuzione dei pazienti ricoverati negli ospedali siciliani.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (martedì 21 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 55.093 (+3.720 rispetto a ieri).

Di questi sono risultati positivi 2.835 (+76, ma su quasi quattromila tamponi processati), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.259 persone (+49), 370 sono guarite (+24) e 206 decedute (+3).

Degli attuali 2.259 positivi, 551 pazienti (-14) sono ricoverati – di cui 37 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.708 (+63) sono in isolamento domiciliare. In tutte le province il numero dei ricoverati diminuisce o resta stabile.