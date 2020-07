Si trova in via Roma, a Palermo

PALERMO – Ha violato il divieto di chiusura per l’emergenza Coronavirus. I finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo hanno multato il titolare di una rosticceria in via Roma, aperta in un giorno festivo. Il commerciante si è giustificato dicendo che stava sanificando i locali, negando di avere venduto della merce. Circostanza smentita da due rider bloccati poco distante dall’attività commerciale, i quali hanno ammesso che stavano facendo consegnando rosticceria a domicilio.

I “baschi verdi” hanno sanzionato i due rider per violazione delle misure di contenimento del virus, mentre il titolare – D.P.G (classe 74’) – oltre ad essere stato sanzionato amministrativamente è stato denunciato all’autorità Giudiziaria per false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale. Adesso rischia la chiusura della rosticceria.