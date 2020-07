PALERMO – Da domani saranno trasferiti all’Inps i primi decreti per la cassa integrazione in deroga, 1.400 entro venerdì prossimo. Dalla prossima settimana si procederà con un ritmo di 2.500 decreti al giorno. Proprio oggi sono stati ultimati i collegamenti tra la piattaforma della Regione siciliana e quella dell’Istituto di previdenza. Per i pagamenti, la Regione ha avuto dall’Inps rassicurazioni: dieci giorni, al massimo due settimane anziché 30 giorni. In Sicilia al momento la platea di percettori della Cig in deroga è di 140-145 mila unità, per un totale di 37 mila aziende. La stima è dei percettori è di oltre 200 mila unità. “Abbiamo fatto un lavoro enorme”, dice all’ANSA l’assessore regionale al Lavoro, Antonio Scavone. Ritardi? “Polemiche pretestuose, il pentagramma della politica ha le sue note, in questo caso la mistificazione e la strumentalizzazione”, aggiunge l’assessore. “Abbiamo fatto un ottimo lavoro – afferma – abbiamo trovato subito 108 milioni e grazie all’interlocuzione col ministero siamo arrivati a 300 milioni. Si sta lavorando con una procedura semplificata rispetto al sistema Paese, c’è stato un confronto faticoso con oltre 50 sigle tra sindacati e associazioni. Abbiamo chiesto uno sforzo al personale, per tre giorni gli impiegati hanno risposto a oltre 800 mail. Siamo partiti, unica Regione in Italia, senza problemi, nemmeno di natura informatica”. Nei centri per l’impiego 140 persone si occuperanno di istruire le pratiche e trasferirle all’Inps. “Ricordo che abbiamo firmato un accordo con l’Abi che consente di ottenere l’anticipazione dal sistema bancario avendo il decreto di pagamento”, conclude l’assessore Scavone. (ANSA)