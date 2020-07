PALERMO – Il cda di Amat perde uno dei suoi pezzi. L’avvocato Sergio Perna, nominato appena lo scorso dicembre, ha infatti presentato ieri le sue dimissioni dal consiglio di amministrazione della società partecipata del comune di Palermo che si occupa di tram e trasporto pubblico.

Una decisione che non appare proprio come un fulmine a ciel sereno, visto che secondo alcune indiscrezioni negli ultimi mesi sarebbe stati diversi i motivi di scontro con l’assessore al ramo Giusto Catania. Una divergenza di vedute che sarebbe emersa anche in occasione dell’ultima assemblea dei soci, tenutasi la scorsa settimana, e che ha visto la tensione salire alle stelle perfino con il sindaco Leoluca Orlando che, spazientito, avrebbe abbandonato la riunione. Motivo del contendere sarebbero i conti aziendali, su cui Perna avrebbe chiesto interventi decisi da parte di Palazzo delle Aquile: Amat nelle scorse settimane ha annunciato perfino il ricorso alle vie legali pur di avere più soldi e minacciato lo stop ai servizi, tram incluso.

“So che l’avvocato Perna si è dimesso per ragioni personali e professionali – dice l’assessore Catania – Credo che abbia dato un contributo importante e mi spiace che non abbia potuto continuare, ma non mi risultano ragioni politiche”.