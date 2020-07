L'assessore regionale: "Estesa la possibilità di utilizzare la Dad in modalità più semplice"

PALERMO – “Maggiore flessibilità e più favorevoli opportunità di didattica a distanza (Dad) anche per la formazione professionale”. L’assessore regionale Roberto Lagalla ha infatti autorizzato la diversificazione e semplificazione delle attività formative online. “È stata infatti estesa la possibilità di utilizzare la Dad in modalità asincrona, quindi senza che sia necessaria la compresenza temporale del docente e dell’allievo, al fine di rendere più flessibile lo svolgimento delle attività didattiche e di limitare i tempi ed i costi di connessione, consentendo un più agile approccio ai percorsi formativi e valorizzando il lavoro individuale degli allievi”, afferma una nota.

“Per far fronte alle esigenze rappresentate dal comparto della formazione professionale, dopo la prima fase sperimentale, e data l’evidente impossibilità, ad oggi, di prevedere uno scenario certo di ritorno alla normale erogazione dei percorsi formativi – spiega Lagalla – abbiamo ritenuto doveroso intervenire per agevolare, ancor più di quanto già fatto, l’erogazione delle attività formative, sfruttando le opportunità della Dad”.

(ANSA).