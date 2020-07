Coronavirus, l’immunologo

Quando potremo pensare a una vita normale? Quando la morsa del Coronavirus si allenterà? Quando ritroveremo un po’ di quella serenità che abbiamo smarrito? Francesco Le Foche, professore di immunologia e primario di immuno-infettivologia al Day Hospital del Policlinico Umberto I di Roma, ha detto la sua ai microfoni di Rai Radio2 nel corso della trasmissione ‘I Lunatici’. Le Foche ha dichiarato: “Questo virus, come gli altri coronavirus che abbiamo già conosciuto in passato, tende a spegnersi da solo“.

“È risaputo – ha detto l’esperto – nell’ambito scientifico che i coronavirus tendono a dare delle pandemie e poi piano piano tendono a spegnersi, soprattutto quando c’è una riduzione della loro entropia sociale. Grazie al lockdown, questo virus, non potendo contagiare le persone che sono chiuse in casa, piano piano non ha più la carica di diffondersi e quindi tende ad autospegnersi, a vivere una sorta di morte programmata. Speriamo che questo avvenga rapidamente. Sembrerebbe che i primi caldi possano essere d’aiuto. Il lockdown ci impedisce di dirlo con certezza, ma il contagio si è ridotto molto e piano piano questo virus perderà di forza. Lo vedremo meglio con i primi caldi, quando ci sarà anche una riduzione delle goccioline che si essiccheranno e, quindi, avranno meno possibilità di passare da una persona all’altra”.

E ancora sul ritorno alla normalità: “Non è da considerarsi così lontano. Dobbiamo attendere le prossime due settimane: se le cose continuano in questo modo, entro le prime due settimane di maggio potremo uscire e riorganizzare la nostra società. Non credo che dovremmo restringere molto la nostra libertà e la nostra autonomia sociale. Non credo alle vacanze estive fatte fuori dall’Italia, ma credo che in Italia potremo andare in vacanza“.