Le commissioni di merito dell’Ars hanno esaminato la finanziaria d’emergenza presentata dal governo regionale. Sono passati diversi emendamenti. Oggi pomeriggio o al più tardi domani comincerà l’esame in commissione Bilancio. Poi la manovra potrà andare in Aula dove dovrà essere approvata celermente, entro il 30 aprile quando scadranno i quattro mesi di esercizio provvisorio. Tra le novità votate nelle commissioni misure in favore dei lavoratori della formazione professionale, dei tassisti, dei Comuni, delle associazioni sportive.

Formazione e scuola

In quinta commissione, tante proposte sono state fatte proprie da tutta la commissione e votate all’unanimità. Nella commissione presieduta da Luca Sammartino (Iv) è terminato stanotte l’esame della manovra. Duecento erano gli emendamenti presentati. “Non ci sono spese aggiuntive ma solo una declinazione delle somme stanziate dal governo con un chiaro indirizzo politico da parte della commissione che si è espressa quasi sempre all’unanimità per accogliere le richieste di sindacati e associazioni datoriali”, commenta Sammartino.

Erano 120 i milioni stanziati dal governo per il dipartimento Formazione, la norma è stata declinata con una linea programmatica su come spenderli: 15 milioni al fondo di garanzia per la Formazione (arretrati lavoratori), 13 milioni per tutti i lavoratori; come gli sportellisti, che non avendo cassa integrazione così avranno un aiuto economico per questa trimestralità (la misura contempla anche un percorso di aggiornamento e riqualificazione professionale); fondi per le scuole paritarie per le famiglie meno abbienti; un contributo all’affitto degli studenti siciliani fuori sede ma all’interno dell’Isola (500 euro una tantum, emendamento di Nello Dipasquale); risorse per acquisti di strumentazione informatica e banda per gli studenti, anche della formazione professionale; un piano da 30 milioni nel biennio per adeguare scuola e formazione professionale alle misure di contenimento del virus.

Un emendamento del presidente Sammartino prevede che il 50 per cento dei 100 milioni che il governo prevedeva per la ristrutturazione degli immobili regionali sia destinato all’edilizia scolastica per attivare i progetti già canteriabili. Passa anche una norma che include tra i destinatari di misure di sostegno al reddito i lavoratori intermittenti e stagionali atipici (ad esempio quelli del turismo e dello spettacolo). E anche fondi per la stamperia Braille, norma voluta dal Pd.

Sport e teatri

Passati in quinta commissione anche emendamenti che sollevano le associazioni sportive dall’onere di affittare le strutture. E anche contributi per il 50 per cento di canoni e utenze delle associazioni sportive. Le stesse misure valgono anche per le attività culturali come cinema e teatri.

Pesca e imprese

In terza commissione è passato un emendamento, condiviso da tutta la commissione, che stanzia 20 milioni di euro per le imprese siciliane che si convertono alle produzioni Covid-19 (ad esempio aziende tessili che producono mascherine). Un altro emendamento del vicepresidente Michele Catanzaro incrementa di cinque milioni il fondo di solidarietà della pesca., attingendo al Poc.

Trasporti e stabilimenti balneari

In commissione Territorio passano emendamenti con fondi per i taxi e i servizi di noleggio con conducente, a valere sui fondi stanziati per il trasporto pubblico locale. Passa anche una norma sulla sospensione degli oneri delle concessioni edilizie e demaniali fino ad agosto. La commissione presieduta da Giusy Savarino ha anche incardinato il decreto per le proroghe delle concessioni demaniali che approveremo martedì prossimo dopo aver udito le associazioni di categoria. L’esame della manovra in commissione è terminato ieri pomeriggio.

I Comuni

In prima commissione un emendamento del Pd ha portato da 200 a 300 milioni il fondo per i Comuni per compensare le minori entrate derivanti dalla gravissima emergenza. Due milioni in più sono stanziati per i comuni zone rosse.