Sì agli spostamenti anche fuori dal proprio Comune e all’interno delle singole Regioni dal 4 maggio, lasciando però in vigore i limiti alla mobilità intra-regionale. E’ l’ipotesi, a quanto si apprende da diverse fonti, sul tavolo del governo in vista dell’avvio della “fase 2”. Un’altra delle ipotesi riguarda la possibile autorizzazione dalla metà di maggio per l’apertura dei negozi al dettaglio, poi per bar e ristoranti.