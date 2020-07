“Mascherina obbligatoria

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, non pensa a deroghe nell’uso obbligatorio della mascherina, anche dopo il 4 maggio. Dovrà essere utilizzata “anche in strada – spiega – E’ una conditio sine qua non. Per non prendere il Coronavirus è necessario usare la mascherina. Ritengo, tra l’altro, assurdo che ci sia qualcuno che controlli se la si usa. E’ come andare in moto senza casco. Buona norma è di fare questo sacrificio finché si stabilirà che non sarà più necessario”.